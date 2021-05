Stiri pe aceeasi tema

- "Pentru a atinge nivelurile ridicate de vaccinare necesare pentru a ne proteja comunitatea, Harvard va cere ca toti studentii care vor fi in campus in aceasta toamna sa fie vaccinati", a anuntat miercuri aceasta universitate de elita din Cambridge, Massachusetts. Potrivit declaratiei, exceptiile vor…

- Studentilor de la Universitatea Harvard din Statele Unite li se va cere sa fie vaccinati impotriva COVID-19 la inceputul noului semestru in toamna, potrivit Agerpres. „Pentru a atinge nivelurile ridicate de vaccinare necesare pentru a ne proteja comunitatea, Harvard va cere ca toti studentii care vor…

- Studentilor de la Universitatea Harvard din Statele Unite li se va cere sa fie vaccinati impotriva COVID-19 la inceputul noului semestru in toamna, informeaza DPA. "Pentru a atinge nivelurile ridicate de vaccinare necesare pentru a ne proteja comunitatea, Harvard va cere ca toti studentii…

- Experții din cadrul Organizației Mondiale a Sanatații solicita interzicerea totala a vanzarii de animale vii in piețele tradiționale și piețele umede pentru a opri posibile apariții viitoare de boli precum Covid-19. Conform The Independent, OMS a cerut tuturor guvernelor sa suspende comerțul cu animale…

- Europa, puternic criticata de Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru ritmul lent de vaccinare impotriva COVID-19, ramane cu mult in urma in cursa de administrare a vaccinului, potrivit unui bilant publicat de AFP, informeaza Agerpres.

- Europa - puternic criticata de Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru ritmul lent de vaccinare impotriva COVID-19 - ramane cu mult in urma in cursa de administrare a vaccinului, potrivit unui bilant publicat de AFP. In acelasi timp, Statele Unite au raportat duminica doar 277 de decese asociate COVID-19.

- Brazilia a raportat miercuri pentru prima data de la debutul pandemiei de coronavirus mai mult de 2.000 de decese cauzate de COVID-19 in 24 de ore, informeaza Agerpres, care citeaza AFP.Potrivit ultimului bilant oficial al ministerului brazilian al sanatatii, in ultimele 24 de ore au murit 2.286 de…

- Ambasada Chinei a transmis ca, in ultimii ani, Statele Unite au deteriorat cooperarea multilaterala si Organizatia Mondiala a Sanatatii si ca Washingtonul nu ar trebui „sa arate cu degetul” China si alte tari care au sprijinit OMS in timpul pandemiei de Covid-19, scrie news.ro. Un purtator…