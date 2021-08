Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul afgan este obligat de catre talibani sa predea toate armele și bunurile publice, intr-o saptamana de zile. ”Ii informam pe toti cei care detin echipamente, arme, munitii si alte bunuri ale guvernului sa predea obiectele mentionate organelor pertinente ale Emiratului Islamic in termen de o saptamana”,…

- Talibanii au anuntat, dupa redeschiderea bancilor din capitala Kabul, ca au interzis afganilor sa transfere dolari americani si artefacte in strainatate. Un purtator de cuvant al talibanilor a declarat ca oricine va fi prins cu astfel de obiecte va suporta actiuni legale, iar acestea vor fi confiscate,…

- O noua explozie a zguduit capitala afgana Kabul joi in jurul miezului noptii, relateaza AFP si Reuters, la cateva ore dupa un dublu atentat-sinucigas de pe aeroport revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic (SI). Cauzele exploziei raman necunoscute pentru moment, in lipsa unei comunicari din partea…

- Ambasada Statelor Unite in Afganistan a emis o alerta de securitate prin care sfatuieste cetatenii americani sa evite sa calatoreasca spre aeroportul din Kabul. In nota publicata pe site, ambasada avertizeaza cu privire la „posibile amenintari la adresa securitatii in afara portilor” aeroportului,…

- Armata SUA a folosit trei elicoptere pentru a recupera din Kabul 169 de cetateni americani si a-i transporta in siguranta pana la aeroportul din capitala Afganistanului. De asemenea, Germania a trimis doua elicoptere usoare in Kabul pentru extragerea propriilor cetateni care nu pot ajunge singuri pana…

- "Nimic nu indica faptul ca armata si guvernul afgan s-ar prabusi în 11 zile", a declarat miercuri seful Statului Major Interarme al SUA, generalul Mark Milley, în raspuns la criticile privind erorile de evaluare ale serviciilor de informatii americane privind capacitatea autoritatilor…

- Armata SUA a evacuat pana in prezent peste 3.200 de persoane din Afganistan, in special personalul american, cu ajutorul unor avioane militare, a declarat marti un oficial de la Casa Alba, sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. In afara de aceste 3.200 de persoane, aproape 2.000 de refugiati afgani…

- Departamentul american de Stat a anuntat ca drapelul american a fost retras luni de la ambasada SUA la Kabul, iar personalul se afla aproape in intregime la aeroport, in asteptarea evacuarii. Totodata, militarii americani vor prelua controlul traficului aerian la aeroport.