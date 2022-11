SUA și Spania vor amplasa radare pe teritoriul României. Unul va fi instalat aproape de granița cu Ucraina Radarele vor fi dislocate de infanteria marina a SUA (USMC) și forțele armate spaniole pe teritoriul Romaniei. SUA și Spania vor amplasa radare pe teritoriul Romaniei Militarii americani și spanioli au facut deja misiuni de recunoaștere in țara, pentru stabilirea locurilor optime, de comun acord cu autoritațile militare romane, relateaza publicația Umbrela Strategica . Dupa consultarea cu Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) , președintele Iohannis a notificat conducerea Legislativului ca este de acord cu operațiunea. Despre decizie urmeaza a fi informate comisiile pentru Aparare ale celor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

