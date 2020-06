Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta retragere urmeaza sa aiba loc in mod oficial peste sase luni, potrivit prevederilor acordului, au precizat reprezentantiai administratiei americane. Presedintele american Donald Trump a retras deja Statele Unite din mai multe tratate si acorduri internationale mari - Acordul de Paris de lupta…

- “In ciuda tuturor poreclelor stupide, precum aceea de „om-racheta”, Kim Jong-un a aratat comunitații internaționale ca este un lider rațional pe parcursul negocierilor anterioare cu Statele Unite, inclusiv Summit-ul din Singapore din 2018 și Summit-ul de la Hanoi din 2019, susține Park Hyeyoon pe nationalinterest.org…

- Presedintele american Donald Trump i-a sugerat joi, intr-o convorbire la telefon, omologului sau rus Vladimir Putin sa implice China in noi negocieri cu privire la o limitare a cursei inarmarii nucleare, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP si Reuters potrivit news.ro.”Presedintele Trump a reafirmat…

- Conform digi24.ro , Basescu pune episodul viral de zilele trecute pe seama presiunii generate de campania electorala din Statele Unite ale Americii și este convins ca liderul de la Casa Alba s-a vulnerabilizat dupa aceasta gafa. „In campanii, exista riscul la unii, n-ar fi primul caz pe care-l vad,…

- Ziua de ieri a reprezentat un soc pentru industria petrolului, pentru prima data in istorie barilul fiind tranzactionat la valori negative in Statele Unite ale Americii. Tipul de titei West Texas Intermediate (WTI) a fost tranzactionat si la -40.32 USD/baril, in comparatie cu o valoare de…

- Rusia este pregatita sa abordeze cu Statele Unite ale Americii subiectul rachetelor hipersonice in contextul stabilitatii strategice, a anuntat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia de presa RIA, transmite Reuters. Serghei Lavrov a afirmat ca in urmatoarele zile…

- Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat negocieri cu Rusia și Arabia Saudita privind producția de petrol. In Studioul Radio Sputnik, analistul politic Vladimir Șapovalov a spus ce crede el despre aceasta situație.

- Statele Unite au prelungit derogarea anumitor proiecte in domeniul neproliferarii nucleare legate de Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian care autorizeaza Rusia, China si statele membre ale Uniunii Europene (UE) sa continue cooperarea cu Iranul, a anuntat Departamentul de Stat,…