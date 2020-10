Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au avertizat marti cu privire la „amenintarile la adresa securitatii” pe care le reprezinta China, in cadrul unei vizite in India a secretarilor de Stat Mike Pompeo si Apararii Mark Esper, relateaza AFP.

- India va semna un acord militar cu Statele Unite pentru transferul reciproc al datelor sensibile obtinute prin sateliti, a anuntat luni Ministerul Apararii de la New Delhi, în contextul unei reuniuni cu oficiali de rang înalt de la Washington, potrivit Mediafax care citeaza Reuters. Secretarul…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a sosit luni la New Delhi, prima etapa a turneului sau diplomatic in patru tari din Asia, pentru convorbiri centrate, potrivit lui, asupra "amenintarilor" din partea Chinei, informeaza AFP. Pompeo si ministrul american al apararii, Mark Esper,…

- Seful Pentagonului Mark Esper a anuntat marti ca il va insoti in India saptamana viitoare pe secretarul de stat Mike Pompeo pentru a consolida alianta Washingtonului cu New Delhi in fata ambitiilor Chinei in zona indo-pacifica, informeaza AFP. "India va fi cel mai important partener pentru…

- China a cerut miercuri Statelor Unite sa renunte la mentalitatea de tipul "Razboi Rece" prin oprirea atacurilor si acuzatiilor neprovocate impotriva Beijingului, acuzandu-l totodata pe secretarul de stat american Mike Pompeo ca creeaza deliberat o confruntare politica. Pompeo a vizitat marti Japonia…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a acuzat miercuri China ca incearca sa "starneasca" valuri de furie in Statele Unite cu ajutorul criticilor sale la adresa rasismului, noteaza AFP preluat de agerpres.Vezi ș: India, Japonia, Germania si Brazilia readuc in atentie largirea Consiliului…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a acuzat miercuri China ca incearca sa "starneasca" valuri de furie in Statele Unite cu ajutorul criticilor sale la adresa rasismului, noteaza AFP. Foto: (c) Patrick Semansky/Pool via REUTERS Partidul Comunist Chinez "crede ca poate inabusi vocile americane…