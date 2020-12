Stiri pe aceeasi tema

- Armata SUA își continua retragerea din Afganistan, unde președintele Donald Trump vrea sa lase doar 2.500 de soldați pâna la mijlocul lunii ianuarie, a declarat miercuri oficialul de la Pentagon, potrivit AFP.Americanii au intervenit în Afganistan în 2001, a reamintit…

- Statele Unite isi vor retrage pana pe 15 ianuarie trupele din Afganistan si Irak, a anuntat aseara secretarul Apararii, Christopher Miller. In fiecare dintre cele doua tari vor ramane cate 2.500 de militari. Decizia presedintelui in exercitiu Donald Trump de a continua repozitionarea fortelor americane…

- Locatarul Casei Albe precizeaza in acest decret, pe care l-a semnat joi, ca aceasta interdictie intra in vigoare la 11 ianuarie - cu noua zile inainte de plecarea sa de la Casa Alba si instalarea succesorului sau Joe Bien. Americanii care detin participatiuni si alte interese financiare in societatile…

- LIVE TEXT: Rezultate alegeri SUA 2020. Biden ramane pe primul loc, dar diferența de voturi electorale se micșoreaza Alegerile prezidențiale din Statele Unite au ajuns, practic, la final. Votul s-a incheiat in 48 din cele 50 de state din tara. Americanii au fost chemați sa-i aleaga și pe toti cei 435…

- Mary Trump, una dintre nepoatele președintelui Statelor Unite și autoarea carții „Prea mult și niciodata destul. Cum a creat familia mea cel mai periculos om din lume", i-a acordat un interviu in exclusivitate jurnalistei Digi24 Andreea Popa. Mary Turmp a vorbit despre alegerile din SUA, cum e Donald…

- Retragerea militarilor americani din Afganistan, pe care Donald Trump a promis sa o incheie pana de Craciun, depinde de o reducere a violentei pe teren si de alte conditii prevazute in acordul semnat in februarie intre SUA si talibani, a declarat seful Statului Major american, generalul Mark Milley,…

- "Pe masura ce luna noiembrie se apropie (și alegerile prezidențiale din Statele Unite), este vital sa respingem discursurile de ura, dezinformarea și negativitatea online". Aceasta fraza scurta, rostita de prințul Harry într-un videoclip înregistrat pentru clasamentul celor mai…