SUA se înțeleg cu un dușman pentru a ieftini petrolul Prețul petrolului a scazut joi, dupa ce a crescut cu aproximativ 2% in ziua precedenta, in condițiile in care SUA au relaxat sancțiunile impuse Venezuelei, membra OPEC, pe fondul ingrijorarilor legate de aprovizionare cauzate de razboiul din Israel. Brent, referința pentru doua treimi din petrolul mondial, se tranzacționa cu 1,85% mai puțin, la 89,81 dolari […] The post SUA se ințeleg cu un dușman pentru a ieftini petrolul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețul petrolului a scazut ușor marți, dupa o depreciere de peste 1 dolar care a avut loc luni, pe fondul speranțelor ca SUA vor relaxa sancțiunile impuse Venezuelei și in condițiile in care Washingtonul și-a intensificat eforturile pentru a preveni o escaladare a razboiului dintre Israel și Hamas,…

- Contractele futures pentru petrol au scazut luni in urma informatiilor potrivit carora SUA ar putea ajunge in curand la un acord pentru a relaxa sanctiunile impotriva Venezuelei, daca se stabileste o data pentru alegerile prezidentiale in aceasta tara, in timp ce traderii considera ca razboiul Israel-Hamas…

- Razboiul din Israel are un impact puternic asupra economiei mondiale, astfel ca prelungirea sa va atrage noi scumpiri care vor fi resimțite inclusiv la rafturile de la supermarketurile de la noi. Odata cu acest razboi, vom avea parte de o criza a petrolului sau mai corect spus o semi-criza, care se…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu peste 2%, deoarece temerile de intrerupere a aprovizionarii din cauza conflictului din Orientul Mijlociu au scazut la o zi dupa ce Arabia Saudita, principalul producator din cadrul OPEC, s-a angajat sa contribuie la stabilizarea pietei, transmite Reuters. Contractele…

- Aurul și petrolul sunt sensibile la evenimente geopolitice, fiind printre primele marfuri care au raspuns la atacurile din Israel și Fașia Gaza din acest weekend. Petrolul Brent a crescut cu 4,4%, luni, fața de inchiderea de vineri. Cotațiile revin dupa o perioada de scadere, care a determinat o ajustare…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni la Varna, ca alti 780 de cetateni romani care se afla in Israel au solicitat sa fie repatriati, iar compania TAROM va asigura transportul.„Compania TAROM continua. Se mai estimeaza in jur de 700 si ceva de persoane, 780, cred, pana acum anuntate. Deci, in prima…

- Preturile petrolului au urcat marti la maximele din ultimele 10 luni, deoarece productia slaba a exploatarilor de sist din SUA a amplificat ingrijorarile legate de aprovizionare, din cauza reducerilor extinse ale productiei din partea Arabiei Saudite si Rusiei, informeaza news.ro.Contractele futures…

- Prețul petrolului a crescut marți, stimulat de reducerile de oferta OPEC+ și in timp ce investitorii așteptau date macroeconomice cheie care ar putea indica direcția ratelor dobanzilor. Brent, referința pentru doua treimi din petrolul mondial, se tranzacționa cu 0,19% mai sus, la 90,81 dolari pe baril.…