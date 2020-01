Stiri pe aceeasi tema

- cu amenda de la 500 la 1.500 de lei Inspectoratul de Politie Judetean Dambovita va informeaza In conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, refuzul unei persoane de a furniza date pentru stabilirea…

- Oficial sunt 6 morti si aproape 300 de bolnavi, insa pneumonia virala a ajuns si in Tailanda, Japonia sau Coreea de Sud. Este doar o chestiune de timp, pana cand Europa, si implicit Romania, se vor confrunta cu aceasta problema. O sedinta de urgenta va avea loc miercuri, la OMS, pentru stabilirea unui…

- Moscova i-ar fi oferit Iranului acces la tehnologia sa de inalta precizie (localizare) pentru rachetele care au lovit bazele ce adaposteau trupe americane in Irak, la 8 ianuarie, afirma surse rusesti, citate de portalul israelian...

- China a anuntat luni suspendarea imediata a escalelor de recuperare pentru navele de razboi americane in Hong Kong si sanctiuni impotriva mai multor organizatii neguvernamentale americane, informeaza France Presse. Aceste sanctiuni au fost luate ca raspuns la adoptarea de catre Statele…

- Statele Unite au impus, luni, sanctiuni vizand firme si persoane active in Turcia si in Orientul Mijlociu, din cauza sustinerii logistice acordate retelei teroriste Stat Islamic, informeaza Mediafax citand Reuters.

- Oprirea violentei si a haosului si restabilirea ordinii continua sa fie principalele prioritati pentru Hong Kong, a declarat Xi Jinping la Shanghai, unde participa la cea de-a doua editie a China International Import Expo. Sute de mii de oameni au iesit in strada la Hong Kong de la jumatatea…

- Poliția din Hong Kong a tras, sambata, cu gaze lacrimogene in efortul de a dispersa protestatarii care au atacat sediul agenției naționale de știri a Chinei, Xinhua, spargand geamurile și daramand ușile cladirii, scrie The Guardian. Protestatarii imbracati in negru si cu masti pe fata, s-au dus in cartierul…

- Protestele antiguvernamentale din Hong Kong s-au intensificat, participanții civili intrand in coliziune cu forțele de ordine dupa ce au atacat sediile mai multor instituții aparținand Chinei, dintre care și agenția chineza de știri Xinhua.