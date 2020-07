SUA retrage din Gemania 11.900 de militari, dintre care mare parte vor fi relocaţi în România Statele aliate NATO in zona Marii Negre sunt Romania, Bulgaria și Turcia. Romania a promovat permanent in interiorul NATO ideea de a transforma Marea Neagra intr-o zona de interes pentru alianța, data fiind proximitatea Rusiei. Secretarul american de Stat a spus in mod repetat in timpul conferinței de presa de la Pentagon ca unul dintre motivele relocarii militarilor din Germania in zona Marii Negre este nevoia de a descuraja postura agresiva a Rusiei și a-i asigura pe aliații din regiune de sprijinul SUA. "Suntem la un punct de inflexiune in istoria NATO", a spus Mark T. Esper,… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

