”Statele Unite condamna azi tenativa frauduloasa a Rusiei de a anexa parti din teritoriul Ucrainei”, denunta, citat intr-un comunicat, presedintele american Joe Biden. Biden denunta o ”incalcare a dreptului interntaional care calca in picioare Charta ONU”. El da asigurari ca Statele Unite ”vor continua sa sustina eforturile Ucrainei de a prelua din nou controlul asupra teritoriului sau”. Presedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri anexarea a patru teritorii ucrainene – Zaporijjea, Hson, Donetk si Lugansk – aflate sub controlul Moscovei, in cadrul unei ceremonii, la Kremlin, in cursul careia…