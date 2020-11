Stiri pe aceeasi tema

- Republicanii au pastrat un loc in Senat, iar Tom Tillis a fost reales marti in Carolina de Nord, un obstacol pentru democratii lui Joe Biden care vad astfel cum se diminueaza sansele obtinerii majoritatii in camera superioara a Congresului american, transmite AFP. "Tocmai l-am sunat pe senatorul Tillis…

- Fostul presedinte republican George W. Bush l-a felicitat duminica pe democratul Joe Biden pentru victoria in alegerile prezidentiale din SUA, transmite Reuters. Bush a anuntat ca a discutat cu Biden si a declarat intr-un comunicat ca americanii pot avea incredere ca scrutinul a fost 'fundamental…

- Viitoarea administratie americana va trebui sa se revanseze pentru greselile presedintelui in exercitiu Donald Trump, a relatat mass media iraniene, citandu-l pe presedintele iranian Hassan Rouhani, transmite duminica Reuters. "Poporul american s-a opus politicii nocive a lui Trump. Viitoarea administratie…

- Departamentul de Justiție al SUA și 11 state au intentat, marți, un proces impotriva companiei Google. Gigantul in domeniul tehnologiei este acuzat de incalcarea legislației concurenței, informeaza Reuters.Google ar fi incalcat legea prin modul in care a tratat competitorii din piața motoarelor de cautare,…

- Donald Trump nu este singurul republican amenintat in alegerile americane de la 3 noiembrie, iar Partidul Republican - creditat cu scoruri proaste in sondaje - lupta sa salveze mandatele senatorilor republicani si sa-si pastreze majoritatea in Camera superioara a Congresului, relateaza AFP, potrivit…

- Democrati din Camera Reprezentantilor a Congresului american vor introduce saptamana viitoare un proiect de lege care limiteaza la 18 ani mandatul judecatorilor Curtii Supreme, numiti in prezent pe viata, intr-o incercare a initiatorilor de a reduce disputele partizane in privinta locurilor vacante…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a acceptat joi seara, in gradinile Casei Albe, nominalizarea drept candidat al Partidului Republican pentru un nou mandat la Casa Alba, au transmis AFP si Reuters, preluate de Agerpres. „Compatriotii mei, in aceasta seara, cu inima plina de recunostinta si…

- Presedintele american Donald Trump si-a asigurat luni numarul de voturi necesare pentru investirea oficiala in pozitia de candidat oficial al Partidul Republican la alegerile prezidentiale din SUA din 3 noiembrie, transmit Reuters si AFP. Fara nicio surpriza, cei aproximativ 330 delegati republicani…