Stiri pe aceeasi tema

- Franța iși recheama ambasadorii din Statele Unite și Australia, anunța CNN. Decizia vine dupa anunțarea pactului trilateral AUKUS, in urma caruia Parisul pierde un contract de zeci de miliarde de dolari cu Canberra, pentru furnizarea de submarine cu propu

- Franța a pierdut un contract important pentru construirea de submarine pentru Australia, in urma unei ințelegeri militare intre americani și australieni. Autoritatile franceze au anulat o seara de gala programata vineri la Washington, a confirmat joi ambasada Frantei in capitala SUA, dupa anularea "contractului…

- Autoritatile franceze au anulat o seara de gala programata vineri la Washington, a confirmat joi ambasada Frantei in capitala SUA, dupa anularea "contractului secolului" de furnizare a unor submarine catre Australia, care a generat o criza transatlantica, informeaza AFP. Receptia ce urma sa…

- Autoritatile franceze au anulat o seara de gala programata vineri la Washington, a confirmat joi ambasada Frantei in capitala SUA, dupa anularea "contractului secolului" de furnizare a unor submarine catre Australia, care a generat o criza transatlantica, informeaza AFP preluat de agerpres. Receptia…

- Autoritatile franceze au anulat o seara de gala programata vineri la Washington, a confirmat joi ambasada Frantei in capitala SUA, dupa anularea "contractului secolului" de furnizare a unor submarine catre Australia, care a generat o criza transatlantica, informeaza AFP. Receptia ce urma sa se desfasoare…

- Statele Unite, care incearca sa iși consolideze alianțe in toate direcțiile in fața Chinei, au anunțat miercuri, 15 septembrie, un vast parteneriat de securitate in zona indo-pacifica, cu Marea Britanie și Australia. „Prima initiativa majora a acestui nou pact numit AUKUS va fi livrarea unei flote de…

- ​Presedintele SUA Joe Biden va vizita sâmbata 11 septembrie cele trei locuri emblematice ale atentatelor care au avut loc în urma cu 20 de ani: New York, Pennsylvania (est) si Pentagonul, a anuntat sâmbata Casa Alba. Potrivit unui comunicat, presedintele american si sotia sa…

- Naționala de baschet masculin a Franței a invins Statele Unite ale Americii, scor 83-76, in grupa A de la Jocurile Olimpice. In celalalt meci al grupei A, Cehia a invins reprezentativa din Iran, scor 84-78. Americanii nu au tratat cu seriozitate avertismentele din perioada de pregatire, cand au fost…