Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, este asteptat marti la Paris pentru a se intalni cu presedintele Emmanuel Macron, in timp ce aliatii Kievului au pareri impartite cu privire la oportunitatea de a furniza avioane de lupta Kievului, mai ales dupa ce presedintele american Joe Biden a exclus ideea de a furniza aeronave F-16, relateaza […]