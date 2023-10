Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului in luna august 2023 a fost de 5,4%, in scadere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna iulie 2023 (5,5%), arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

- Rata șomajului, in Alba, in iulie, peste media naționala: Topul localitaților cu cei mai mulți oameni fara loc de munca Rata șomajului, in Alba, in iulie, peste media naționala: Topul localitaților cu cei mai mulți oameni fara loc de munca Numarul somerilor inregistrati la sfarsitul lunii iulie 2023…

- Rata somajului in Capitala a scazut sub 1%, in luna august, echivalentul a 11.592 de persoane care nu aveau un loc de munca, arata datele publicate, luni, de Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca (AMOFM) Bucuresti.Potrivit sursei citate, la sfarsitul lunii august, din totalul somerilor…

- La sfarșitul lunii iulie 2023, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Mureș erau inregistrați 5.858 de șomeri, din care 2.719 de femei, rata șomajului fiind de 2,82%. "Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 2,79% , in aceasta luna acest indicator…

- In evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna erau inregistrați, la finalul lunii iulie, un numar de 3972 șomeri, din care 1962 femei, rata șomajului fiind de 5,11%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 4,31%, in luna de referința acest indicator…

- Pe hartie, la Galați exista 10.000 de șomeri, asta insemnand o rata a șomajului de 6%, dar, in realitate, din cei peste 300.000 de galațeni apți de munca sunt nu au un loc de munca 150.000, iar in aceste condiții rata șomajului este de 50%. Munca la negru, lipsa de eficiența a agențiilor de ocupare…

- In evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna erau inregistrați, la sfarșitul lunii iunie, 3355 șomeri, din care 1643 femei, rata șomajului fiind de 4,31%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3,87%, in luna de raportare acest indicator a inregistrat…