Stiri pe aceeasi tema

- Economia romaneasca va inregistra un avans de 3,3% in acest an, si de 3,8% in 2025, similar cu nivelul previzionat in ianuarie, conform celui mai recent raport privind "Perspectivele Economice Globale" (Global Economic Prospects), publicat marti de Banca Mondiala.

- PS si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) au finalizat proiectul Delta, o tranzactie care a implicat achizitionarea unei participatii intr-un portofoliu de credite subperformante si neperformante garantate cu depozit colateral imobiliar in Romania, precum si credite negarantate,…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in scadere estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 3,8% cat estima in octombrie, pana la 2,8%, arata cel mai nou raport “World Economic Outlook”, publicat marti de institutia financiara internationala. Conform noilor prognoze…

- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si Fondul Monetar International si-au redus recent previziunile privind cresterea economiei zonei euro, la 0,6%, respectiv 0,9%. ”Economia europeana continua sa isi imbunatateasca activitatea si sa isi modereze cresterea ocuparii fortei de munca.…