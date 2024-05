Stiri pe aceeasi tema

- Factorii care explica somajul de lunga durata in Romania includ deficitul de competente si o pondere semnificativa a muncii la negru, care era estimata la 1,4 milioane de persoane, arata o analiza de tara a Comisiei Europene publicata miercuri.

- Aceste decizii vin ca urmare a masurilor luate de autoritatile romane si arata ca munca noastra da roade", a scris ministrul, pe reteaua de socializare. El a subliniat ca Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor lucreaza indeaproape atat cu institutiile de nivel national, cat si cu serviciile Comisiei…

- Comisia Europeana vrea sa reduca somajul de lunga durata. Cum ar putea fi ajutate persoanele sa isi gaseasca un loc de munca Comisia Europeana vrea sa reduca somajul de lunga durata si sa ajute persoanele sa isi gaseasca un loc de munca. Comisia a lansat joi o cerere de propuneri in valoare de 23 de…

- „Acum, despre aceste calcule cu siguranta ministrul Finantelor poate sa va dea explicatiile de rigoare, dar despre deficit si situatia Romaniei in an electoral pot sa va spun ca am avut, atunci cand s-a construit bugetul, discutii cu toti factorii implicati si i-am rugat sa construiasca un buget care…

- COTAR solicita Inspectoratului Teritorial de Munca sa gaseasca soluții pentru a verifica transportatorii neautorizați și unitațile de reparații auto care funcționeaza in ilegalitate Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) felicita ITM și pe Mihai Nicolae Uca, inspector…

- Comisia Europeana a avertizat miercuri Romania ca a ramas in urma cu reformele pe care trebuie sa le faca in schimbul fondurilor de redresare ale UE, iar deficitul sau fiscal intr-un an electoral aglomerat este ingrijorator, punand in pericol accesarea a miliarde de euro din PNRR. Pana in prezent, Romania…

- Munca la negru ramane o problema greu de controlat. Conform ultimelor date, in Romania, aproape doua milioane de persoane muncesc la negru."Pai n-ar trebui sa munceasca, in special un tanar, la negru pentru ca maine, poimaine se trezește ca nu are pensie, ca nu poate beneficia de o asitența medicala.…