SUA provoacă Rusia şi mai tare: unde îşi înfiinţează un comandament Americanii au demarat activitatile pentru a crea un comandament cu sediul in Germania care sa se ocupe de coordonarea ajutorului militar destinat Kievului si de antrenarea militarilor ucraineni. Noul comandament va fi infiintat in orasul german Wiesbaden (landul Hessa) sub supravegherea generalului de armata american Christopher Cavoli, comandant suprem al fortelor aliate din Europa. Americani […] The post SUA provoaca Rusia si mai tare: unde isi infiinteaza un comandament first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul Apararii din SUA face demersuri pentru a crea un comandament cu sediul in Germania care sa se ocupe de coordonarea ajutorului militar destinat Kievului si de antrenarea militarilor ucraineni.

- Departamentul Apararii din SUA face demersuri pentru a crea un comandament cu sediul in Germania care sa se ocupe de coordonarea ajutorului militar destinat Kievului si de antrenarea militarilor ucraineni, a informat joi cotidianul american The New York Times, citat de EFE. Fii la curent cu cele…

- Cancelarul Olaf Scholz l-a asigurat, miercuri, pe Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, ca Germania va oferi in continuare sustinere Kievului si nu va recunoaste anexarea regiunilor ucrainene de catre Rusia.

- Consumatorii și intreprinderile din intreaga lume se confrunta cu prețuri mai mari pentru orice produs, de la indragitele tortilla din Mexic pana la cutiile de aluminiu folosite de companiile de bere, scrie AFP. Inflația a crescut dupa ce țarile au ieșit din blocada Covid și a crescut vertiginos de…

- Germania si-a intensificat cheltuielile militare dupa ce Rusia a trimis trupe in Ucraina in februarie, livrand ajutoare si arme grele Kievului, ca parte a unui raspuns international. ”Israelul… va juca un rol in construirea noii forte de aparare a Germaniei, in special in domeniul apararii aeriene.…

- Jens Stoltenberg, 63 de ani, a declarat, intr-un interviu pentru postul tv german ZDF , ca președintele rus Vladimir Putin a calculat greșit in planurile sale de a cueri Ucraina in cateva zile. Secretarul general al NATO a negat așa-numita „oboseala de razboi” a țarilor occidentale și a subliniat. inca…

- In decurs de cateva luni, Romania a devenit un simbol al unitatii, solidaritatii si coeziunii care caracterizeaza Alianta nord-atlantica, a declarat presedintele Klaus Iohannis, prezent astazi la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, la Constanta. „In cateva luni, tara noastra a devenit…

- Rusia are o istorie lunga in a folosi frigul pentru a invinge Europa. Iarna lui 1812 a deraiat operațiunea militara speciala a lui Napoleon. Trupele lui Hitler au ajuns in șoc hipotermic in afara porților Moscovei in decembrie 1941.