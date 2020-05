Stiri pe aceeasi tema

- Fostul politist Derek Chauvin din Minneapolis a fost arestat vineri in legatura cu moartea, in aceasta saptamana, a lui George Floyd, un afroamerican al carui deces a declansat proteste in intreaga tara, relateaza DPA, Reuters si AFP, citate de Agerpres.

- Comisarul John Harrington, din cadrul Departamentului de siguranta publica din Minnesota, a declarat ca Derek Chauvin a fost ridicat de autoritatile statului, potrivit media locale. "Politistul implicat in moartea dl Floyd, care a fost identificat in persoana lui Derek Chauvin, a fost plasat in detentie"…

- Politia a intervenit cu gaze lacrimogene, in timp ce protestatarii au aruncat cu pietre si au pulverizat graffiti, iar mai multe magazine au fost jefuite. Proteste au fost, de asemenea, la Chicago, Illinois, Los Angeles, California si Memphis, Tennessee. Guvernatorul din Minnesota,…

- Momente de coșmar pentru o adolescenta din Zalau, fata afost snopita in bataie de un grup de fete. Scenele au fost filmate de treibaieți care in loc sa o salveze pe victima, le incuraja pe agresoare. Poliția adeschis un dosar penal pentru vatamare corporala.Incidentul a avut loc zilele trecute in Zalau,…