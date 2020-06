Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii americani au incercat luni sa demoleze o statuie a fostului presedinte Andrew Jackson situata in apropierea Casei Albe, scriind pe postament cuvintele 'killer scum' ('lepadatura de ucigas') inainte ca politia sa intervina, transmite Reuters.Citește și: Final de epoca in PNL:…

- Protestatarii americani au incercat luni sa demoleze o statuie a fostului presedinte Andrew Jackson situata in apropierea Casei Albe, scriind pe postament cuvintele 'killer scum' ('lepadatura de ucigas') inainte ca politia sa intervina, transmite Reuters. Inregistrarile postate pe social…

- O statuie a fostului președinte american Theodore „Teddy” Roosevelt va fi inlaturata din locația sa din centrul Manhattanului datorita unor opinii ale acestuia criticate ca fiind colonialiste și rasiste, relateaza AFP și BBC. Statuia din bronz a celui de-al 26-lea președinte american i-a intampinat…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca va continua sa faca alte lucruri, daca va pierde alegerile din 3 noiembrie, dupa ce adversarul democrat Joe Biden a spus ca republicanul ar putea trișa, refuzand sa paraseasca Casa Alba, motiv pentru ca ar putea sa fie nevoie de o reacție militara. „Cu siguranța,…

- Protestatarii pașnici sfideaza starea de asediu și atacurile vandalilor, ieșind pe strazile marilor orașe americane, cu ecranele telefoanelor aprinse. Președintele Trump se confrunta cu un val de critici din partea rivalilor, aliaților și reprezentanților bisericii, dupa ce a cerut intervenția militara…

- Cel mai recent test pozitiv a zguduit Casa Alba, aflata deja in tensiune dupa ce valetul militar al președintelui a purtat virusul in resedința celui mai puternic om din lume, scrie New York Times. Katie Miller, secretarul de presa al vicepreședintelui și un purtator de cuvant al echipei strategice…

- Un membru al staff-ului vicepresedintelui american Mike Pence a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, motiv pentru care zborul cu care Pence urma sa ajunga vineri in statul Iowa a fost intarziat si unele dintre persoanele care urcasera la bordul avionului Air Force 2 au fost debarcate, potrivit…

- Washington Post scrie despre ”pandemia de corupție” generata de coronavirus, intr-un articol care inventariaza achiziții și cheltuieli suspecte din Romania, Columbia, Argentina și Bangladesh, preluat de G4media. ”In Romania, unde procedura normala de licitație a fost suspendata pentru a accelera achizițiile,…