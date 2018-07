Stiri pe aceeasi tema

- Seful Agentiei de Protectie a Mediului (EPA) din SUA, Scott Pruitt, si-a prezentat demisia, care a fost acceptata, a anuntat joi presedintele Donald Trump. Acesta a precizat ca de luni conducerea EPA va fi preluata de administratorul adjunct al agentiei, Andrew Wheeler. Pruitt, care a pus in practica…

- Camera americana a Comertului, cel mai mare grup de lobby in domeniul afacerilor din SUA si un aliat traditional al Partidului Republican, a lansat o campanie impotriva taxelor vamale aplicate de presedintele Donald Trump, informeaza site-ul agentiei Reuters.Campania de lobby va analiza impactul…

- Proteste de amploare fata de presedintele american Donald Trump si a politicilor sale legate de imigrare au avut loc, sambata, in SUA, atat in orase mari precum Washington, Los Angeles sau Boston, dar si in localitati mai mici, informeaza The Guardian.

- Activiste din SUA intentioneaza sa organizeze joi la Washington o actiune de "nesupunere civica in masa" inainte de protestele planificate la sfarsitul saptamanii in toata tara impotriva politicii de imigratie a administratiei Trump, relateaza Reuters. "Marsul femeilor", o miscare care…

- Avocatii lui Paul Manafort, fostul director al echipei de campanie a presedintelui SUA Donald Trump, au anuntat ca acesta va face apel impotriva deciziei de arestare, urmand ca procesul penal al acestuia sa aiba loc la Washington, in toamna, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump si-a aparat din nou, marti, extrem de controversata politica de despartire a familiilor de migranti, afirmand ca aceasta este singura optiune posibila pentru a lupta eficient impotriva imigratiei clandestine, potrivit AFP si Reuters. "Eu nu vreau sa fie separati…

- Statele Unite îsi mentin sanctiunile împotriva Venezuelei dupa ce un misionar american a fost eliberat sâmbata din aceasta tara, a anuntat vicepresedintele Mike Pence printr-un mesaj în reteaua Twitter, semnalat de Reuters. "Foarte bucuros ca Josh Holt este…

- Noul secretar de stat american Mike Pompeo a sosit vineri la Bruxelles, la o zi dupa ce a depus juramantul pentru noua sa functie, pentru convorbiri cu aliatii cheie din Europa privind agresiunea ruseasca sporita si caile de intarire a NATO, relateaza Reuters. Pompeo, fost sef al CIA si fost ofiter…