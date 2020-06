Stiri pe aceeasi tema

- Editia 2020 nu va mai avea loc: pandemia de COVID-19 a lovit Dineul Corespondentilor la Casa Alba, eveniment anual care sarbatoreste la Washington libertatea presei, potrivit AFP. "Cu regret, trebuie sa anulam dineul nostru prevazut la 29 august", a anuntat marti Asociatia Corespondentilor…

- Twitter a decis sa elimine mesajul video de campanie in care președintele Donald Trump aducea un tribut lui George Floyd, invocand plangeri privind drepturile de autor, noteaza Reuters. Pe de alta parte, Trump a distribuit pe Twitter o scrisoare in care protestatarii din apropierea Casei Albe sunt numiți…

- Președintele Donald Trump a scris sâmbata pe Twitter ca demonstranții care protestau în fața Casei Albe dupa moartea lui George Floyd ar fi fost întâmpinați de „cei mai rai câini și cele mai amenințatoare arme pe care le-am vazut vreodata” daca ar fi patrus…

- Presedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv ce vizeaza limitarea protectiei retelelor sociale si limitarea libertatii de care beneficiaza acestea in gestionarea continutului publicat, informeaza AFP si dpa. "Suntem aici pentru a apara libertatea de exprimare in fata unuia din cele…

- Agentia de presa Reuters prezinta joi un proiect de ordin executiv al presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, care ar afecta juridic retelele sociale si serviciile de cautare online. Sunt vizate Twitter, Facebook si Google, care in prezent sunt exonerate prin lege de raspundere pentru continutul…

- Presedintele american Donald Trump i-a sugerat joi, intr-o convorbire la telefon, omologului sau rus Vladimir Putin sa implice China in noi negocieri cu privire la o limitare a cursei inarmarii nucleare, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP si Reuters potrivit news.ro.”Presedintele Trump a reafirmat…

- Este vorba despre Stanley Chera, un important dezvoltator imobiliar din New York, apropiat al președintelui Statelor Unite, Donald Trump, și mare donator pentru Partidul Republican. Citeste si: Donald Trump a fost sunat de marele rival la presedintia SUA, Joe Biden. Au discutat despre COVID-19,…

- "OMS chiar a dat-o in bara. Dintr-un anumit motiv; o organizatie finantata in mare parte de SUA a fost totusi foarte mult de partea Chinei. Vom analiza asta mai bine. Din fericire, am respins din timp sfatul lor de a pastra deschise frontierele cu China. De ce ne-au facut o astfel de recomandare…