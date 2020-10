Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, infectat cu Covid-19, s-ar putea confrunta cu o agravare a starii sale de sanatate, la fel ca mulți pacienți care se vindeca de coronavirus, a declarat Anthony Fauci, directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase. "Nu sunt implicat in ingrijirea sa primara.…

- Starea de sanatate a președintelui american Donald Trump, diagnosticat cu Covid-19, continua „sa se amelioreze” și ar putea ieși din spital de luni, a informat duminica echipa de medici care il ingrijește pe liderul de la Casa Alba, transmite AFP. Nivelul de oxigen al președintelui american a scazut…

- Starea de sanatate a președintelui american Donald Trump, diagnosticat cu Covid-19, continua „sa se amelioreze” și ar putea ieși din spital de luni, a informat duminica echipa de medici care îl îngrijește pe liderul de la Casa Alba, transmite AFP.Nivelul de oxigen al președintelui…

- Starea de sanatate a presedintelui SUA, Donald Trump, infectat cu noul coronavirus, este buna, nu mai are febra si nici dificultati respiratorii, a anuntat sambata medicul Casei Albe, Sean Conley, relateaza Mediafax."In acest moment, eu si echipa suntem extrem de multumiti de progresele inregistrate…

- Șeful administrației americane, Donald Trump, se simte mai bine, febra i-a scazut și nu mai prezinta nici dificultați de respirație, potrivit medicului Casei Albe, Sean Conley. Președintele SUA a fost...

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, confirmat cu Covid-19, a fost transportat cu un elicopter la Centrul Medical Militar National Walter Reed pentru teste suplimentare. Trump a transmis un mesaj pe Twitter, in care a dat asigurari ca se simte bine. Presedintele SUA, Donald Trump,…

- Intr-un comunicat emis in jurul aceleiasi ore, medicul presedintelui, Sean Conley, a declarat ca a primit confirmarea testelor pozitive joi seara. "Presedintele si prima Prima Doamna se simt amandoi bine in acest moment si intentioneaza sa ramana in Casa Alba pe perioada convalescentei", a…

- Negocierile dintre Casa Alba si Congres referitoare la cele mai bune modalitati de a-i ajuta pe americani sa suporte impactul urias al crizei de sanatate si economice au esuat in aceast saptamana. Peste 160.000 de americani au murit din cauza Covid-19. Trump a spus ca decretele vor aloca somerilor o…