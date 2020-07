SUA: Preşedintele Trump are în vedere adoptarea de măsuri în…

Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca analizeaza in prezent mai multe alternative de a actiona in privinta aplicatiei video TikTok a firmei chinezesti ByteDance, neexcluzand posibilitatea interzicerii acesteia, informeaza Reuters.



"Analizam TikTok. Este posibil sa interzicem TikTok. Este posibil sa facem si alte lucruri", a declarat Trump reporterilor inainte de a parasi Casa Alba pentru o deplasare in statul Florida.



"Exista cateva optiuni. Dar se intampla multe. Deci, vom vedea ce se intampla", a mai spus presedintele SUA.



Persoane care sunt…