Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a semnat, miercuri, un memoriu in care ameninta ca va sista finantarea federala pentru orasele ''anarhice'', precum Seattle, Portland, New York si Washington, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- Președintele SUA, Donald Trump, a semnat o nota prin care amenința ca va reduce finanțarea federala pentru orașele „fara lege”. In aceasta categorie intra orașele care au gazduit proteste masive, cu izbucniri violente, in ultimele luni, precum Seattle, Portland, New York și Washington DC. „Administrația…

- Senatorul american Rand Paul, care a participat la Conventia Partidului Republican pentru desemnarea lui Donald Trump drept candidat pentru un nou mandat de presedinte al SUA, a spus vineri ca a fost atacat de "o multime furioasa" de peste 100 de persoane in apropiere de Casa Alba, unde a avut loc…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca va accepta candidatura republicana pentru un al doilea mandat in timpul unui discurs in direct de la Casa Alba, saptamana viitoare, confirmand intentiile exprimate anterior care i-au atras critici din partea democratilor si chiar a unor colegi republicani,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca analizeaza în prezent mai multe alternative de a actiona în privinta aplicatiei video TikTok a firmei chinezesti ByteDance, neexcluzând posibilitatea interzicerii acesteia, informeaza Reuters."Analizam TikTok. Este…

- Agentii federali trimisi de Donald Trump la Seattle sa apere bunuri apartinand administratiei federale au parasit orasul, a anuntat primarul democrat Jenny Durkan, dupa ce reprezentanti locali s-au plans de aceasta prezenta care alimenta, acuza ei, tensiuni la manifestatii impotriva rasismului, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca isi anuleaza deplasarea planificata pentru acest sfarsit de saptamana la resortul sau de golf din Bedminster, New Jersey si ramane la Washington "pentru a se asigura ca LEGEA si ORDINEA sunt aplicate", informeaza Reuters si dpa. "Incendiatori, anarhisti,…

- Mii de americani au continuat manifestatiile impotriva rasismului si a brutalitatii politistilor la Washington, Philadelphia si New York sambata, in timp ce in Carolina de Nord a fost organizata o a doua slujba de pomenire a afro-americanului George Floyd, a carui ucidere a starnit valuri de proteste…