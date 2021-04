Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden se simte bine dupa ce s-a impiedicat pe trepte in timp ce urca la bordul Air Force One, vineri, a declarat reporterilor purtatorul de cuvant al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, citata de Reuters, anunța MEDIAFAX. Ea a sugerat ca vanturile puternice la baza Andrews de…

- Afirmatiile presedintelui american, care a apreciat miercuri ca ridicarea restrictiilor anti-COVID-19 in statele Texas si Mississippi denota "un rationament demn de omul de Neanderthal", au starnit ample reactii, iar purtatoarea sa de cuvant Jen Psaki a incercat joi sa le minimizeze, informeaza vineri…

- Președintele Joe Biden a decretat cinci zile de doliu național, timp in care drapelele vor fi arborate in berna, in memoria celor care s-au stins. Momentul este marcat și la Casa Alba cu un moment de reculegere.

- Casa Alba discuta cu companii de media, intre care Facebook, Twitter si Google, despre combaterea dezinformarii legate de Covid-19 prin prevenirea raspandirii acesteia, a declarat un oficial al administratiei Biden, transmite Reuters. Presedintele Joe Biden, care face eforturi sa reduca pandemia,…

- Dupa doua zile de expunere implacabila a faptelor, presarata cu imagini socante, procurorii democrati i-au îndemnat joi pe senatori sa-l condamne pe Donald Trump pentru "incitare la insurectie" în cursul asaltului asupra Capitoliului american, afirmând ca sunt convinsi ca…

- Epidemiologul Michael Osterholm a declarat duminica pentru NBC ca autoritațile americane trebuie sa incerce sa preintampine pericolul prezentat de noua tulpina britanica a virusului, mai contagioasa, grabind campania de vaccinare. Un expert american in boli infecțioase a avertizat ca varianta britanica…

- Noul presedinte al Statelor Unite, Joe Biden, a dezvaluit miercuri ca predecesorul sau, Donald Trump, i-a lasat inainte de a pleca de la Casa Alba o scrisoare "foarte generoasa", transmite CNN.