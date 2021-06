Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin și-a impartașit impresiile dupa intalnirea de miercuri cu omologul american Joe Biden - primul lor summit - intr-o conferința de presa susținuta la Geneva, in care a marturisit ca a intalnit un interlocutor „foarte diferit de președintele Trump”. Putin nu a ratat insa…

- Președintele american Joe Biden a vorbit cu afecțiune despre regina Elisabeta a II-a dupa ce a servit ceai cu aceasta la Castelul Windsor, afirmând ca monarhul britanic îi amintește de mama sa, relateaza Insider.„Am avut o plimbare lunga, ea a fost foarte generoasa. Nu cred…

- Presedintele Joe Biden a inceput miercuri prima sa calatorie in strainatate de la preluarea mandatului, salutand angajamentul neclintit al Americii fata de NATO si avertizand Rusia ca se confrunta cu consecinte "puternice si semnificative" daca se angajeaza in activitati nocive, transmite Reuters…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, va incepe, miercuri, primul sau tur de vizite in strainatate, de cand și-a preluat mandatul la Casa Alba. Președintele american va avea o saptamana plina – cu vizite in Marea Britanie, discuții cu Boris Johnson și cu Regina, primele sale summit-uri…

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca spera sa se intalneasca cu omologul sau rus Vladimir Putin in timpul turneului pe care il va efectua in Europa in luna iunie, informeaza AFP si dpa. "Sper ca da si cred in asta", a raspuns Joe Biden, intrebat despre un posibil tete-a-tete cu liderul…

- Presedintele american Joe Biden a declarat joi ca va impiedica China sa depaseasca Statele Unite pentru a deveni cea mai puternica tara din lume, promitand sa investeasca masiv pentru a se asigura ca America va prevala in aceasta rivalitate care opune cele mai mari doua economii ale lumii, informeaza…

- Președintele american Joe Biden va participa joi, prin videoconferința, la summitul liderilor UE pentru a discuta despre viitoarea cooperare dintre Statele Unite și europeni, a anunțat marți președintele Consiliului European, Charles Michel, relateaza AFP."Astept cu nerabdare sa-i urez bun…