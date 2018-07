Stiri pe aceeasi tema

- Italia a facut cunoscut sambata ca refuza sa primeasca 59 de migranti salvati in largul coastelor Libiei cu cateva ore inainte de o nava umanitara spaniola, transmite Reuters. Printre migrantii recuperati de Open Arms, un vas al asociatiei umanitare spaniole Proactiva Open Arms, s-au aflat…

- Din cauza conditiilor meteo nefavorabile si a temperaturii scazute a apei din Bazinul Olimpic, Swimathon va fi reprogramat pentru data de 14 iulie. Vestea buna este ca echipele inotatoare vor mai avea inca 2 saptamani in care pot organiza evenimente de fundraising si sa mobilizeze mai multe resurse…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a vorbit miercuri, intr-o conferinta de presa, despre interviul sustinut cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru preluarea unui nou mandat la conducerea structurii, spunand ca dupa o prezentare a proiectului de management de mai mult de o ora,…

- Ministrul de interne britanic Amber Rudd si-a dat demisia. Decizia vine in contextul scandalului privind cotele de deportare a imigrantilor ilegali, precum si a celui in privinta abuzurilor la care au fost supusi imigrantii din tarile Commonwealth-ului.

- In vreme ce senatorul liberal George Stanga a cerut alocarea de fonduri pentru ca batranii cazati in caminul „Stefan cel Mare” sa aiba parte de conditii decente, ministrul social-democrat Olguta Vasilescu a replicat ca varstnicii traiesc in conditii foarte bune.

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, si-a anulat vizitele de lucru pe care trebuia sa le efectueze vineri si sambata in Albania si Slovenia, din cauza crizei siriene, au indicat autoritatile de la...

- Primarul din Dublin Micheal Mac Donncha ar fi trebuit sa aiba interdictie de a intra in Israel din cauza sprijinului sau exprimat pentru boicotul tarii. In schimb, el a intrat din cauza transcrierii gresite de catre autoritati a numelui sau pe ordinul de interdictie, au declarat miercuri oficiali…

