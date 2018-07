Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 600 de protestatari, majoritatea femei, au fost arestați joi in SUA dupa ce au organizat un miting non-violent intr-o cladire de birouri a Senatului din Washington, informeaza The Guardian . Aceștia protestau fața de politica "zero toleranța" lui Donald Trump fața de imigranți și de separarea…

- Kim Jong-un a fost primit ca un erou in Phenian, dupa summitul istoric cu Donald Trump. Televiziunea de stat nord-coreeana a prezentat, joi, un material in care era prezentat summitul istoric al lui Kim Jong Un...

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat disputele politice din SUA ca obstacol in calea organizarii unui summit cu presedintele Donald Trump, intr-un interviu acordat luni postului de televiziunea austriac ORF, cu ocazia vizitei sale de marti la Viena , potrivit Reuters. Donald Trump…

- Ellaal Goldberg Corporation, companie americana cu sediul in Washington, DC, care este acționarul majoritar al companiei Ellaal Goldberg, SA, a anunțat ca va investi pana la 50 de milioane de dolari pe piața romaneasca de comunicații și media

- Leul si-a continuat evolutia apreciativa fata de euro, in a treia sedinta consecutiva, insa indicii ROBOR au atins noi maxime ale ultimilor trei ani si jumatate. Cursul euro a scazut de la 4,6516 la 4,6474 lei, cel mai mic nivel incepand 6 februarie. Transferurile s-au efectuat intre 4,638 si 4,656…

- Directoarea generala a Fondului Monetar International, Christine Lagarde vede "nori tot mai sumbri" care ameninta orizontul cresterii mondiale pe fondul tensiunilor dintre Statele Unite si partenerii lor comerciali care...

- In sedinta de Guvern din 4 aprilie 2018 a fost aprobata o Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru stabilirea unor masuri de aplicare a Legii nr. 70/ 2018 privind modificarea si completarea Legii nr. 145/ 2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol. Piata…