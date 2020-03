Politicianul moderat american Pete Buttigieg si-a anuntat duminica retragerea din cursa pentru obtinerea candidaturii democrate pentru alegerile prezidentiale din toamna acestui an din SUA, in competitia interna din Partidul Democratic ramanand astfel doar sase concurenti, relateaza Reuters, AFP si DPA. Buttigieg (38 de ani) a luat aceasta decizie in urma rezultatului dezamagitor din alegerilor primare din statul Carolina de Sud, dupa ce in scrutinul similar din Nevada se plasase pe pozitia a treia. ''Adevarul este ca drumul nostru s-a apropiat de final - pentru candidatura noastra, daca…