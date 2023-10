Stiri pe aceeasi tema

- ”Potrivit politicii americane a sanctiunilor, in urma acestor evolutii democratice, Deartamentul Trezoreriei a autorizat tranzactii in sectoarele gazelor naturale si petrolului venezuelene si in sectorul aurului”, a anuntat miercuri, intr-un comunicat, subsecretarul american al Trezoreriei insarcinat…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a salutat ridicarea temporara a unora dintre sanctiunile americane in sectorul gazului si petrolului, dupa acordul semnat intre autoritatile de la Caracas si opozitie in vederea organizarii de alegeri prezidentiale in 2024, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Un avion din Statele Unite a aterizat miercuri pe aeroportul din Caracas, avand la bord 130 de migranti venezueleni expulzati din tara, in ceea ce constituie primul zbor de acest tip dupa un acord recent intre cele doua guverne, scrie AFP, citat de Agerpres.In urma cu cativa ani, Statele Unite au…

- O consecinta neintentionata a sanctiunilor impuse de Statele Unite si de altii asupra Rusiei, Iranului si Venezuelei a fost reducerea costurilor importurilor de petrol pentru rafinariile din China, care critica adesea astfel de sanctiuni ”unilaterale”. Analiza Reuters a economiilor Chinei la achizitiile…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a incheiat recent a treia sa vizita de stat in China, apreciata de mass-media din America Latina drept „un eveniment istoric”. China si Venezuela au stabilit relatiile diplomatice in mod oficial in 28 iunie 1974. In prezent, China depune toate eforturile pentru…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a primit in Marea Sala a Poporului pe omologul sau venezuelean, Nicolas Maduro, care este in vizita de stat in China. Xi Jinping a salutat vizita acestuia in China, precizind ca este a cincea vizita pe care o are dupa ce a preluat funcția de președinte, fapt care scoate…

- Presedintele chinez Xi Jinping a anuntat miercuri ridicarea relatiilor dintre China si Venezuela la cel mai inalt nivel, in timpul unei intalniri la Beijing cu omologul sau venezuelean Nicolas Maduro, relateaza AFP.

- Delegatia gherilei Armata Nationale de Eliberare a Columbiei (ELN) a sosit duminica la Caracas pentru a continua negocierile de pace cu guvernul columbian, zguduit in ultimele zile de un plan de asasinare a procurorului general Francisco Barbosa, transmite AFP, citat de Agerpres."Delegatia ELN este…