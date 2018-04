Stiri pe aceeasi tema

- Seful executiv si co-fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, va fi audiat de Comisia pentru energie si comert a Camerei Reprezentantilor din Congresul american la data de 11 aprilie, pentru a da explicatii despre rolul companiei in exploatarea de catre firma de consultanta Cambridge Analytica a datelor…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov si-a anulat in ultimul moment, "din motive neprevazute", vizita oficiala in Vietnam programata pentru luni, potrivit Hanoiului, chiar a doua zi dupa alegerile prezidentiale care au avut loc in Federatia Rusa, informeaza AFP. "Din motive neprevazute,…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, a facut primele anunturi dupa sedinta PSD. Acesta a anuntat ca urmeaza o curatenie in Guvern. Mai mult, Dragnea spune ca viitorul Congres al PSD va propune schimbari si in structura partidulu."Vom vedea cand gasim o locatie sa facem un congres serios. S-a discutat…

- Acordul, anuntat de liderii republicanilor si democratilor din Senat, va majora plafonul pentru finantarea apararii si cel pentru unele cheltuieli interne. Alaturi de reducerile de taxe adoptate de Congres in decembrie, noile cheltuieli vor mari si mai mult deficitul bugetului federal.”Proiectul…

- Donald Trump a pus vineri sub semnul intrebarii integritatea celor mai inalte esaloane din Departamentul Justitiei si FBI pe care le acuza ca au "politizat" ancheta asupra ingerintei ruse in alegerile prezidentiale in favoarea adversarilor sai democrati, comenteaza AFP. Presedintele american a aprobat…

- Camera Reprezentantilor din SUA urmeaza sa adopte luni un proiect de lege privind finantarea Guvernului pana la 8 februarie, pentru a pune capat blocajului administrativ, a declarat duminica republicanul Paul Ryan, presedintele Camerei Reprezentantilor, relateaza site-ul CBS News.

- Deputatul social-democrat Liviu Plesoianu a anuntat, joi, intr-o scrisoare deschisa catre colegii sai din PSD, ca va candida la alegerile prezidentiale din 2019. "Voi candida la prezidentialele din 2019. Cand se va hotari PSD sa tina acel Congres, membrii partidului vor decide, asa cum…

- "Va spun ca eu voi face exact ce am spus in urma cu cateva luni. Voi candida la prezidentialele din 2019. Cand se va hotari PSD sa tina acel Congres, membrii partidului vor decide, asa cum este firesc. Dar indiferent de acea decizie, eu tot voi candida in 2019" afirma Plesoianu, la finalul unui lung…