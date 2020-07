Aproape 30 de oameni au fost ucisi si peste 150 raniti numai la New York si Chicago in weekendul de 4 iulie in incidente cu arme de foc, intr-o crestere alarmanta a nivelului de violenta atribuita de politie pandemiei de COVID-19, ostilitatii fata de lege si reformelor din sistemul de eliberari conditionate, relateaza agentia Reuters.



La New York, 64 de oameni au fost raniti si 11 ucisi in 45 de astfel de incidente, de trei ori mai mult fata de aceeasi perioada de trei zile a anului trecut. La Chicago, 87 de oameni au fost raniti si 17 ucisi, inclusiv doi copii. La Atlanta, peste…