​SUA: Oferta Microsoft de cumpărare a TikTok a fost respinsă Oferta Microsoft de a cumpara afacerea din SUA a aplicatiei TikTok a fost respinsa de ByteDance, proprietarul chinez al platformei, conform anuntului facut duminica seara de gigantul american din domeniul informaticii, informeaza luni AFP, citata de Agerpres.



"ByteDance ne-a informat astazi ca nu vor vinde operatiunile TikTok din SUA catre Microsoft. Suntem convinsi ca propunerea noastra ar fi fost buna pentru utilizatorii TikTok, protejând totodata interesele nationale de securitate", a declarat Microsoft într-un comunicat.



