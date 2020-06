Stiri pe aceeasi tema

- O controversata statuie a exploratorului italian Cristofor Columb a fost demontata in orasul american San Francisco, dupa ce protestatarii si-au exprimat ingrijorarea ca aceasta reprezinta un simbol al opresiunii, informeaza DPA. Statuia de doua tone, ridicata in 1957, a fost demontata joi de Consiliul…

- Un grup de manifestanti a doborat o statuie a exploratorului italian Cristofor Columb la Saint Paul, in Minnesota - un nou monument luat drept tinta de miscarea de contestare a discriminarilor rasiale si brutalitatii politiei dupa moartea lui George Floyd la Minneapolis, un oras vecin, relateaza…

- Un grup de manifestanti a doborat o statuie a exploratorului italian Cristofor Columb la Saint Paul, in Minnesota - un nou monument luat drept tinta de miscarea de contestare a discriminarilor rasiale si brutalitatii politiei dupa moartea lui George Floyd la Minneapolis, un oras vecin, relateaza Reuters.

- O statuie a lui Cristofor Columb a fost decapitata, marti seara, la Boston, si o alta a fost tarata langa un lac in Virginia, ca urmare a miscarii anti-rasiste relansate in Statele Unite dupa moartea lui George Floyd, informeaza AFP.In Boston, o ancheta este in curs de desfasurare, dar in…

- O statuie a fostului rege al belgienilor, Leopold al II-lea, figura controversata a trecutului colonial al tarii, a fost retrasa dintr-un scuar din Anvers marti, fiind transferata in depozitele unui muzeu local, transmite AFP, citand surse concordante.Decizia intervine dupa mobilizarea in…

- O statuie a fostului rege al belgienilor Leopold al II-lea, figura controversata a trecutului colonial al tarii, a fost retrasa dintr-un scuar din Anvers marti, fiind transferata in depozitele unui muzeu local, transmite AFP, citand surse concordante. Decizia intervine dupa mobilizarea in weekendul…

- "Vietile persoanelor de culoare conteaza". America striga acest mesaj din 25 mai, data mortii lui George Floyd, cetatean afro-american decedat in timpul unui control al Politiei din Minneapolis. Sloganul, sau mai degraba un tipat din inima, reluat de manifestantii contra violentelor politistilor care…

- Liverpool si-a demonstrat, luni, soldaritatea fata de manifestantii care cer dreptate pentru George Floyd in SUA, jucatorii ingenuchind la mijlocul terenului de pe Anfield Road."Unitatea duce la forta. #BlackLivesMatter»", a scris fundasul central Dejan Lovren, el prezentand o fotografie cu…