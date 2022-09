SUA nu va recunoaște niciodată o anexare a regiunilor din Ucraina ocupate de Rusia „Nu vom recunoaste niciodata aceste tentative ilegale si ilegitime de anexare”, a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, dupa organizarea in Ucraina a unor „referendumuri” de catre Rusia denuntate de Kiev si Occident, relateaza AFP. Karine Jean-Pierre a dat asigurari ca Statele Unite si aliatii lor pregatesc sanctiuni economice „suplimentare” impotriva Moscovei, care a afirmat miercuri ca cele patru regiuni ucrainene aflate sub controlul sau au facut „o alegere libera in favoarea Rusiei”. Asa-zisele „referendumuri” de anexare organizate de Moscova in regiunile… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

