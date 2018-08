Stiri pe aceeasi tema

- Un american declarat vinovat de violarea si uciderea unei fetite a fost executat joi in statul Tennesse cu ajutorul unui coctail letal controversat, dupa ce Curtea Suprema a SUA a respins un recurs al...

- Actorul american Richard Gere, in varsta de 69 de ani, urmeaza sa devina din nou tata, intrucat cea de-a treia sotie a lui, activista spaniola Alejandra Silva, in varsta de 35 de ani, este insarcinata cu primul copil al cuplului, informeaza telegraph.co.uk.

- ”A Room on the Garden Side”, o povestire scrisa de Ernest Hemingway in 1956, urmeaza sa fie publicata pentru prima data, la sase decenii de cand a fost scrisa, informeaza The Guardian. Povestea are loc la Hotelul Ritz din Paris si este narata de un personaj pe nume Robert care are aceeasi porecla ca…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo se va intalni cu Kim Jong-un la Phenian in aceasta saptamana si va ii va inmana, conform unor informatii, un cadou sub forma unui CD cu albumul lui Elton John, Rocket Man, presedintele Trump numindu-l in trecut pe liderul nord-coreean „omul racheta” , scrie…

- CERERE…Condamnat, in prima instanta, la 20 de ani de inchisoare si 3 ani pedeapsa complementara de interzicere a unor drepturi, Mitrita Poenaru vrea in arest la domiciliu pana la sentinta definitiva. Curtea de Apel a luat act de cererea acestuia dar a respins-o ca nefondata si a prelungit mandatul de…

- Randi este un barbat fericit, un artist implinit si un om fericit, asa cum chiar el se declara. Chiar si asa, lui Randi ii lipseste un singur lucru. O femeie care sa-l faca cel mai fericit barbat de pe fata pamantului si care sa-i faca un mostenitor.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca decizia presedintelui american Donald Trump de a stabili o intalnire cu liderul nord-coreean Kim Jong-un este „curajoasa si matura” si a adaugat ca se asteapta la „un deznodamant pozitiv”, scrie Reuters, preia news.ro.„Inca sper ca aceasta intalnire…

- Berea nu poate fi comercializata ca fiind benefica pentru sanatate in Germania, a decis Curtea Federala de Justiție, dupa ce un grup care activeaza pentru drepturile consumatorilor a dat in judecata o fabrica de bere care o promova astfel, relateaza The Guardian .