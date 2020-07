Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Donald Trump va avea o reactie virulenta daca se va confirma ca Rusia le-a oferit recompense insurgentilor talibani afgani pentru a omori militari americani sau din alte tari NATO in Afganistan, afirma Robert O'Brien, consilierul prezidential american pentru Siguranta Nationala.Casa…

- Presedintele american Donald Trump citeste notele care ii sunt transmise de serviciile de informatii, a dat asigurari marti Casa Alba, ca raspuns la intrebari despre atitudinea sa intr-un caz in care este implicata Rusia, relateaza AFP.Conform New York Times, serviciile de informatii americane…

- Primul mandat al lui Donald Trump la Casa Alba a fost punctat de încercarile nereușite de apropiere cu Rusia, relateaza AFP. Și acum, când se apropie de sfârșit, tot dosarul rus pare sa fie de actualitate, în contextul scandalului recompenselor oferite de Rusia în schimbul…

- O noua incercare de intensificare a isteriei anti-ruse a fost declanșata in ajunul alegerilor din SUA din interiorul celei mai influente publicații de peste ocean ”The New York Times”, scrie editorialistul Ivan Danilov pe site-ul RIA Novosti. Anume prin intermediul acestei instituții media a fost…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari duminica, fara a-i convinge pe detractorii sai, ca nu a fost "informat" despre posibile prime platite de Moscova insurgentilor pentru a ucide soldati occidentali in Afganistan, contrar unor relatari aparute in presa, relateaza AFP. "Nimeni nu m-a informat…

- Presedintele american Donald Trump nu a fost informat cu privire la recompense oferite de Moscova unor insurgenti afgani pentru a ucide militari occidentali in Afganistan, dezminte Casa Alba, o informatie dezvaluita de cotidianul The New York Times (NYT), relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump nu a fost informat cu privire la recompense oferite de Moscova unor insurgenti afgani pentru a ucide militari occidentali in Afganistan, dezminte Casa Alba, o informatie dezvaluita de cotidianul The New York Times (NYT), relateaza AFP.

- Serviciile ameriane de informatii sunt convinse ca Rusia a oferit in mod discret prime unor combatanti apropiati talibanilor, cu scopul de a ucide militari americani sau din cadrul NATO, dezvaluie cotidianul The New York Times (NYT), relateaza AFP. Serviciile americane de informatii au ajuns…