Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Statelor Unite a ordonat luni incetarea a doua proceduri judiciare impotriva fostului președinte Donald Trump, inițiate conform unei prevederi constituționale care ii interzice șefului statului sa accepte venituri de origine straina daca nu sunt aprobate de Congres, scrie Agerpres.

- Curtea Suprema a Statelor Unite a ordonat luni incetarea procedurilor judiciare impotriva fostului presedinte Donald Trump initiate conform unei prevederi constitutionale care ii interzice sefului statului sa accepte venituri de origine straina daca nu au fost aprobate de Congres, informeaza AFP…

- Președintele ales al SUA, Joe Biden, și viitoarea vicepreședinta Kamala Harris au ajuns miercuri la Capitoliu, unde vor depune juramântul în fața foștilor președinți Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton, dar în absența lui Donald Trump, relateaza AFP. Democratul…

- Donald Trump va fi supus unei noi proceduri de punere sub acuzare - a doua din mandatul sau. Este o premiera absoluta in istoria Statelor Unite, ca un președinte sa treaca prin doua astfel de proceduri intr-un singur mandat. Deși este greu de crezut ca va fi suficient timp sa fie dusa la final, in cele…

- Donald Trump va fi supus unei noi proceduri de punere sub acuzare - a doua din mandatul sau. Este o premiera absoluta in istoria Statelor Unite, ca un președinte sa treaca prin doua astfel de proceduri intr-un singur mandat. Deși este greu de crezut ca va fi suficient timp sa fie dusa la final, in cele…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca discursul sau inainte de revolta din Capitoliu de saptamana trecuta, a fost „total adecvat”, potrivit BBC. Intre timp, Camera Reprezentantilor a initiat procedura inculparii liderului american in vederea demiterii, din cauza violentelor de la Capitoliu„Mi-a…

- Actualul vicepresedinte al Statelor Unite, Mike Pence, va participa la ceremonia de investire a lui Joe Biden ca presedinte, pe 20 ianuarie. Confirmarea a fost facuta la o zi dupa ce acesta l-a sfidat pe Donald Trump, confirmand victoria lui Biden in alegeri. Vineri, Joe Biden a declarat ca…

- Presedintele-ales al Statelor Unite, Joseph Biden, a anuntat ca se concentreaza pe pregatirea preluarii puterii pe 20 ianuarie, astfel ca lasa la latitudinea Congresului si a vicepresedintelui actual, Mike...