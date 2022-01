Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite s-au declarat vineri pregatite sa discute propunerile Rusiei menite sa limiteze drastic în vecinatatea acesteia influenta americana si a NATO, dar au atentionat înca o data Moscova ca o invazie asupra Ucrainei ar avea consecinte „masive”, scriu AFP, Reuters si Agerpres.„Suntem…

- Relatiile dificile intre echipa vicepresedintei Kamala Harris si echipa lui Joe Biden alimenteaza speculatii cu privire la viitorul politic al acesteia, iar Casa Alba a confirmat joi plecarea din functie, la sfarsitul anului, a lui Symone Sanders, o purtatoare de cuvant a vicepresedintei - care se…

- Președintele american Joe Biden intenționeaza sa candideze pentru al doilea mandat in 2024, a anunțat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, conform Reuters. Biden, in varsta de 79 de ani, este cel mai in varsta președinte al Statelor Unite, fapt ce a alimentat speculațiile ca el va prefera…

- Presedintele american Joe Biden si presedintele chinez Xi Jinping au început luni un summit virtual mult asteptat, liderul de la Casa Alba subliniind necesitatea unor garantii pentru a se evita conflictul dintre cele doua tari, în timp ce liderul chinez a pledat pentru o comunicare mai buna,…

- Comisia Camerei Reprezentanților din SUA care investigheaza atacul de la Capitoliu poate avea acces la dosarele fostului președinte Donald Trump de la Casa Alba, a decis marți un judecator federal, într-o victorie clara pentru capacitatea de control a Congresului american, transmite Reuters.Judecatoarea…

- Camera Reprezentantilor a adoptat numai prin votul democratilor – 219 la 206 – o masura care prevede ridicarea limitei indatorarii Statelor Unite la 480 de miliarde de dolari. Acest text, aprobat de catre Senat saptamana trecuta, i-a fost trmis lui Joe Biden la promulgare, a anutat Casa Alba Acest lucru…

- Un inalt responsabil al Casei Albe a oferit asigurari ca data exacta la care noua dispozitie va intra in vigoare va deveni cunoscuta "foarte curand" pentru acesti calatori pe cale terestra, la fel ca si pentru calatoriile internationale cu avionul, supuse aceluiasi calendar si pentru care obligativitatea…

- Camera Reprezentanților SUA urmeaza sa voteze marți în favoarea creșterii plafonului datoriei SUA pâna în decembrie, un ragaz așteptat într-un razboi nesfârșit și stresant pentru cea mai mare economie din lume, scrie AFP.Întrucât democrații au o majoritate…