Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un document inregistrat in instanta, reprezentantii procurului districtual Cyrus Vance au afirmat ca Curtea de Apel din Manhattan trebuie sa confirme respingerea procesului intentat de Donald Trump, de catre judecatorul districtual Victor Marrero, afirmand ca acesta a efectuat o analiza ”meticuloasa”…

- O femeie a fost arestata fiind suspectata ca a trimis pachetul care conținea ricina președintelui american Donald Trump, potrivit oficialilor americani, relateaza BBC. Femeia, al carei nume nu a fost dat, a fost gasita la o granița în Buffalo, în timp ce încerca sa intre în…

- "Confirm ca a fost facuta o arestare la Peace Bridge, la Buffalo, New York", a declarat pentru AFP Aaron Bowker, un responsabil vamal, referindu-se la podul care uneste Canada de statul New York. "Ancheta este in curs", a adaugat el, scrie Agerpres. Citeste si: Donald Trump a fost tinta unei…

- Presedintele american Donald Trump ii ofera gratierea lui Julian Assange daca acesta dezvaluie sursa piratarii e-mailurilor Comitetului National Democrat in campania pentru alegerile prezidentiale din 2016, a declarat avocata co-fondatorului WikiLeaks in fata unui tribunal din Londra.

- In acste momente, familia prezidențiala a Americii este in doliu, dupa ce fratele mai mic al președintelui american a fost internat in unitatea de terapie intensiva la un spital din New York, in iunie, iar astazi a fost anunțat decesul acestuia. Fratele președintelui american Donald Trump, Robert Trump,…

- Robert Trump, fratele mai mic al presedintelui Donald Trump, a murit sambata, la New York, a anuntat presedintele intr-un comunicat, relateaza AFP. "Anunt cu inima indurerata ca minunatul meu frate, Robert, a murit linistit in aceasta noaptea", a afirmat Trump in comunicatul publicat de Casa Alba. "Nu…

- Robert Trump s a stins din viata la varsta de 71 de ani.Familia lui Donald Trump este in doliu, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 71 de ani, Robert Trump, fratele presedintelui Statelor Unite ale Americii.Vineri, Robert Trump fusese internat in stare grava intr un spital din New York, iar apoi…

- Curtea Federala a Canadei a invalidat, miercuri, un acord controversat cu Statele Unite, care prevedea ca o persoana care solicita azil trebuie sa depuna cererea în prima țara în care intra, fie Canada, fie Statele Unite, potrivit AFP.Curtea a decis ca acest „Acord de țara…