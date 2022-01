Stiri pe aceeasi tema

- Personalul local si cel neesential pot parasi ambasada daca doresc, iar cetatenii americani care locuiesc in Ucraina "ar trebui sa ia in considerare acum" parasirea tarii cu zboruri comerciale sau alte mijloace de transport, se adauga in declaratia Departamentului de Stat al SUA."Situatia de securitate,…

- Departamentul de Stat al SUA a anuntat duminica ca cetatenii americani nu ar trebui sa calatoreasca în Rusia din cauza "tensiunii continue de-a lungul granitei cu Ucraina" si a avertizat totodata asupra riscului unui conflict al Rusiei cu Ucraina, informeaza Reuters, citata de Agerpres.…

- Rusia iși reduce ambasada din Ucraina, iar evacuarea lenta poate fi parțial propaganda, parțial pregatire pentru un conflict sau parțial simulare, spun oficialii ucraineni și americani. Ar putea fi toate trei.

- Rusia a declarat duminica aceasta ca este dezamagita de semnalele pe care Washingtonul si Bruxellesul le transmit inaintea negocierilor de luni de la Geneva si de faptul ca Statele Unite ale Americii insista pe concesii unilaterale din partea Rusiei, au relatat agentiile Interfax si RIA, citate de Reuters.…

- Kremlinul a anuntat luni ca are sens pentru Rusia sa poarte negocieri cu NATO pe tema garantiilor de securitate pe care le solicita din partea Occidentului, dincolo de negocierile bilaterale cu Statele Unite ale Americii, transmite Reuters. Rusia, care a iritat Occidentul prin comasarea de trupe la…

- Departamentul de Stat din SUA continua sa ii avertizeze pe cetațenii americani sa nu calatoreasca in Ucraina din cauza tensiunilor cu Rusia. Oficialii din SUA le recomanda americanilor sa evite calatoriile in Ucraina. Avertismentul vine pe masura ce amenințarea Rusiei se intensifica la granița țarii.…

- Germania arunca in aer intreaga Europa, dupa ce a anunțat ca gazoductul Nord Stream 2 nu va putea funcționa in forma sa actuala pentru ca incalca legislația europeana. Pe fondul acestei declarați, prețurile la gaze pe piața europeana au explodat. Germania trimite o unda de soc în Europa!…

- Statele Unite ale Americii ii atentioneaza pe aliatii din Uniunea Europeana ca Rusia ar putea lua in calcul o invazie a Ucrainei pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Moscova si blocul comunitar pe tema migrantilor si a stocurilor de energie, scrie Bloomberg. Statele Unite monitorizeaza…