- Reteaua terorista Al-Qaida ar putea incerca sa se replieze in Afganistan, in contextul retragerii trupelor occidentale, afirma secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, citat de agentia Associated Press. "Intreaga comunitate urmareste sa vada ce se va intampla, daca Al-Qaida are sau nu…

- Pentagonul a anuntat sambata ca ''doua tinte importante'' ale gruparii Stat Islamic (SI) au fost ucise si inca una ranita in atacul cu drona efectuat vineri de armata americana in Afganistan, fara alte precizari, transmite AFP, arata Agerpres. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby,…

- Armata americana a lichidat un lider al gruparii Stat Islamic - Khorasan. Jihadiștii din aceasta aripa ISIS sunt autorii macelului de pe aeroportul din Kabul, unde un atentator sinucigaș a ucis aproape 170 de persoane, intre care și 13 pușcași marini americani.

- Armata americana a anuntat vineri ca a efectuat un atac cu drona impotriva unui „organizator" al organizatiei Stat Islamic al Khorasan (ISIS-K), gruparea care a revendicat atacul de joi de la aeroportul din Kabul, informeaza sambata AFP si Reuters.

- Combatanti ai gruparii teroriste Stat Islamic (SI) patrund "in mod activ" in Afganistan dinspre Libia si Siria, dupa iesirea trupelor internationale din aceasta tara central-asiatica, a declarat miercuri ministrul apararii rus, Serghei Soigu, informeaza EFE. "Desigur, avem mari sperante ca…