- China refuza sa participe la negocieri tripartite de dezarmare cu SUA si Rusia, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez, Hua Chunying, informeaza dpa. Oficiali ai SUA si Rusiei au stabilit sa se intalneasca pe 22 iunie, la Viena, pentru o noua runda de negocieri cu…

- Președintele american, Donald Trump , incearca sa impulsioneze revenirea cat mai rapida la normalitate a Statelor Unite. Totodata si-a exprimat dorinta ca Summitul G-7 din iunie sa fie organizat la Camp David și nu prin videoconferința. In termeni extremi de duri la adresa unuia din oficialii chinezi,…

- China i-a reprosat marti presedintelui american Donald Trump ca "se sustrage de la obligatiile sale" fata de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), dupa amenintari ale presedintelui american ca va ingheta pe termen nedefinit finantarea pentru aceasta agentie a ONU, transmite AFP. Acest…

- Politia federala americana (FBI) si Departamentul Securitatii Interne urmeaza sa publice ”in zilele urmatoare” o alerta oficiala care pune in garda cu privire la presupuse tentative de obtinere ”in mod ilicit a unor elemente pretioase vizate de proprietatea intelectuala si date din domeniul sanatatii…

- Ministerul de Externe al Chinei respinge acuzatiile conform carora Beijingul raspandeste dezinformari in legatura cu coronavirusul, in urma unui raport al Uniunii Europene in care se spune ca exista "dovezi suficiente" privind operatiuni chineze ascunse pe retelele de socializare, potrivit Reuters."China…

