Stiri pe aceeasi tema

- Turcia banuieste foarte mult ca un presupus lider al puciului esuat din 2016 se ascunde in Germania, a indicat miercuri ministrul turc de interne Suleyman Soyolu, potrivit agentiei turce de presa Anadolu, citata de DPA, informeaza Agerpres.Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a afirmat…

- Mai mult de 2.000 de persoane au fost condamnate la inchisoare, intre care mai mult de 1.500 pe viata, in procese privind lovitura de stat esuata din iulie 2016 din Turcia, a declarat joi ministrul justitiei Abdulhamit Gul, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Verdictele au fost date pana in…

- Camera Reprezentantilor a SUA a prezentat vineri detaliile U.S. National Defense Authorization Act, un act normativ ce stabileste in fiecare an politica de aparare a SUA si bugetul alocat acesteia, care in propunerea prezentata este de 717 miliarde de dolari, informeaza Agerpres.ro. Conform uneia…

- Turcia va riposta daca SUA vor adopta o lege prin care vor fi sistate livrarile de armament american pentru armata turca, a declarat duminica ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, conform Agerpres.

- Turcia va riposta daca SUA vor adopta o lege prin care vor fi sistate livrarile de armament american pentru armata turca, a declarat duminica ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, citat de agentia Reuters. Camera Reprezentantilor a SUA a prezentat vineri detaliile U.S. National Defense Authorization…

- Relatiile Turciei cu Rusia sunt prea puternice ca sa le rupa presedintele Frantei, a declarat ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, luni, dupa ce Emmanuel Macron a afirmat ca sprijinul Ankarei pentru loviturile aeriene in Siria arata ca Turcia s-a ''separat'' de Rusia, relateaza Reuters si…

- Relatiile Turciei cu Rusia sunt prea puternice ca sa le rupa presedintele Frantei, a declarat ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, luni, dupa ce Emmanuel Macron a afirmat ca sprijinul Ankarei pentru loviturile aeriene in Siria arata ca Turcia s-a ''separat'' de Rusia, relateaza…

- In urma protocolului semnat in 2010 cu Rusia, dupa 8 ani de pregatire a proiectului, una dintre valorile adevarate pe care le va produce Akkuyu va fi transferul de tehnologie. In cadrul proiectului, numarul celor care vor studia in Rusia in acest domeniu, in final se va ridica la 600 de persoane. Inginerii…