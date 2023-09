Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a declarat miercuri ca o creștere brusca a taxelor de tranzit pentru petrol din partea Ucrainei a contribuit la o creștere a prețurilor la combustibili. A adaugat 0,5% la inflație și a incetinit retragerea celei mai mari rate naționale de creștere a prețurilor din Uniunea Europeana, potrivit…

- Indicele PCE, un indicator al inflatiei in Statele Unite, a crescut moderat in iulie, sprijinind opiniile ca Rezerva Federala a SUA (Fed) nu va modifica luna viitoare dobanzile, transmit AP si Reuters.In iulie, indicele PCE, utilizat ca indicator de referinta de Fed, a crescut cu 0,2%, similar cu…

- Indicele preturilor de consum a fost in concordanta cu previziunile consensuale in randul economistilor chestionati de Reuters si urmeaza unei cifre sub asteptari, de 7,9%, consemnata in iunie. Fata de luna anterioara, IPC-ul general a scazut cu 0,4% fata de o prognoza de consens de -0,5%. Cu toate…

- Inflatia anuala a revenit in iulie la o singura cifra, respectiv 9,4%. Preturile la alimente sunt cu 16,2% peste nivelul din iulie 2022. Inflatia anuala a coborat in luna iulie sub pragul de 10%, ajungang la 9,4%, in conditiile in care preturile la alimente sunt cu 16,2% peste nivelul din iulie 2022,…

- Economia Statelor Unite ale Americii a inregistrat o crestere de 2,4% in al doilea trimestru al anului, demonstrand rezilienta, in pofida majorarii constante a dobanzii de referinta de catre Rezerva Federala (Fed), in eforturile de contracarare a inflatiei.Conform datelor estimative raportate joi…

- Dar economia nu scaptat inca de probleme, sondajul de marti publicat de Conference Board oferind semnale mixte. Consumatorii continua sa se teama de o recesiune in urmatorul an, in urma cresterilor puternice ale ratelor dobanzilor de catre Rezerva Federala. In timp ce mai multi consumatori planuiesc…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a urcat cu 1,5%, iar actiunile miniere au inregistrat cea mai mare crestere, de 3,7%, toate sectoarele si bursele majore avand o evolutie pozitiva. Inflatia preturilor de consum din SUA a incetinit la o valoare anuala de 3% in iunie, sub asteptarile consensului de analisti,…

- Livrarile Airbus au crescut cu 6% in prima jumatate a anului, ajungand la 316 aeronave, au declarat joi surse din industrie, citate de Reuters, anunța news.ro.Producatorul european de avioane a livrat 72 de avioane in iunie, in crestere cu 20% fata de 60 in aceeasi luna a anului trecut si de la 63…