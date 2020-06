Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepresedinte al lui Barack Obama, i-a adus un omagiu lui George Floyd, a carui moarte in urma cu 15 zile sub genunchiul unui politist alb a provocat un val de manifestatii in intreaga tara si dincolo de ea, declarand ca "Nu ne mai putem abate atentia de la rasismul care ne raneste sufletul". …

- Joe Biden, candidatul democrat la presedintia SUA, a transmis un mesaj video cu ocazia funeraliilor lui George Floyd de la Houston in care precizeaza ca "nu ne mai putem abate atentia de la rasismul care ne raneste sufletul", relateaza AFP."Ora justitiei rasiale a venit in SUA. Nu ne mai putem abate…

- „Timpul justiției rasiale” a ajuns în Statele Unite, declarat Joe Biden, candidatul democraților la președinție, într-un mesaj video în timpul înmormântarii George Floyd din Houston.„Nu ne mai putem îndeparta de rasismul care ne ranește sufletele”,…

- ​Funeraliile lui George Floyd au început marți la Houston (statul Texas, sudul SUA), la 15 zile de la moartea acestui american de culoare, asfixiat de un polițist alb, și a carui ucidere brutala a declanșat un val masiv de proteste împotriva rasismului și a brutalitații poliției, atât…

- Afro-americanul George Floyd - devenit simbol al victimelor rasismului si violentelor politienesti in SUA - este inhumat marti in Houston, statul american Texas, transmite AFP. Sicriul acestui afro-american de 46 de ani, ucis de un politist alb in urma cu 15 zile la Minneapolis in nordul tarii, a sosit…

- Afro-americanul George Floyd - devenit simbol al victimelor rasismului si violentelor politienesti in SUA - este inhumat marti in Houston, statul american Texas, transmite AFP. Sicriul acestui afro-american de 46 de ani, ucis de un politist alb in urma cu 15 zile la Minneapolis in nordul tarii, a sosit…

- Afro-americanul George Floyd - devenit simbol al victimelor rasismului si violentelor politienesti in SUA - este inhumat marti in Houston, statul american Texas, transmite AFP, potrivit Agerpres.Sicriul acestui afro-american de 46 de ani, ucis de un politist alb in urma cu 15 zile la Minneapolis…

- Orașul texan Huston se pregatește pentru funeraliile lui George Floyd, la o zi dupa ce polițistul acuzat pentru moartea barbatului de culoare a aparut pentru prima oara în fața unui judecator, noteaza AFP. Funeraliile vor avea loc dupa ce, luni, mii de persoane au adus un ultim omagiu…