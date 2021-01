Stiri pe aceeasi tema

- Susținatorii lui Donald Trump au început sa vina la Washington, marți, la apelul președintelui SUA care le-a cerut sa demonstreze miercuri când Congresul formalizeaza înfrângerea prezidențiala, pe care refuza sa o admita, potrivit AFP."Comandantul meu șef m-a sunat…

- Doua fotolii senatoriale, care vor decide ce partid va deține majoritatea in Senatul american, sunt in joc la alegerile legislative desfașurate marți in SUA, scrie BBC. Dublul scrutin are loc cu o zi inainte de un alt moment important: ratificarea, in Congresul SUA, a rezultatului alegerilor prezidențiale…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump este implicat intr-un nou scandal urias dupa ce in presa a aparut o inregistrare in care acesta incearca sa convinga un oficial din statul Georgia „sa-i faca rost” de peste 10.000 de voturi, care ar fi putut schimba rezultatul alegerilor prezidentiale.…

- Joe Biden, a carui victorie la alegerile prezidențiale americane a fost recunoscuta marți de liderul majoritații republicane în Senat, merge în Georgia dupa-amiaza pentru a sprijini candidații democrați la doua alegeri senatoriale cruciale pentru libertatea de a-și pune în aplicare…

- PSD a castigat alegerile parlamentare cu 29,64% dintre voturile exprimate pentru Senat si 29,24% pentru Camera Deputatilor, potrivit datelor prezentate marti de Biroul Electoral Central, dupa centralizarea proceselor verbale din 99,03% dintre sectiile de votare. Situatia voturilor exprimate pentru primii…

- Dupa numararea voturilor exprimate in cursul zilei de duminica, la alegerile parlamentare, in 94 la suta dintre secțiile de votare, și date publicitații de Autoritatea Electorala Permanenta la ora 1,45, rezultatele erau urmatoarele: Camera Deputaților: PSD – 29,94%, PNL – 25,00%, USR-PLUS – 14,30%,…

- ”Ne pregatim pentru o sarbatoare foarte mare. Vreau sa mulțumesc poporului american pentru sprijinul minunat”, a declarat președintele american Donald Trump într-o declarație la Casa Alba. ”Rezultatele din aceasta seara sunt fenomenale și suntem pregatiți…

- Cristian Lupascu, transmite: Peste 1,2 milioane dintre cetatenii cu drept de vot din Republica Moldova s-au prezentat, duminica, la primul tur al alegerilor prezidentiale. Potrivit datelor transmise de Comisia Electorala Centrala (CEC) imediat dupa inchiderea sectiilor de votare, si-au…