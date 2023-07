Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite incearca sa depisteze un cod informatic malitios pe care Washingtonul crede ca China l-a plasat in retelele ce controleaza infrastructura critica pentru armata americana, inclusiv cea de apa, a relatat sambata The New York Times (NYT), informeaza News.ro.Statele Unite se tem ca hackeri…

- China a plasat sambata o parte din nordul tarii sub alerta rosie din cauza ploilor torentiale, in timp ce capitala Beijing ar putea fi afectata de inundatii si a inchis anumite locuri publice ca masura de precautie, relateaza AFP, potrivit Agerpres.China s-a confruntat in ultimele luni cu conditii…

- Statele Unite au anuntat joi vanzarea de munitie si piese de schimb catre Taiwan in valoare de 440 de milioane de dolari, ca parte a sprijinului lor pentru aceasta insula autonoma revendicata de China.

- Presedintele american Joe Biden a apreciat ca amenintarea omologului sau rus Vladimir Putin cu armele nucleare tactice este „reala”, transmite Reuters. Biden condamnase sambata anuntul „absolut iresponsabil” al lui Putin ca Rusia a desfasurat astfel de arme in Belarus. Presedintele american a reamintit…

- Statele Unite iși doresc ca China continentala sa-și ia angajamentul ca nu va folosi forța impotriva Taiwanului. Despre acest lucru a declarat ambasadorul SUA in China, Nicholas Burns. "Este foarte important ca Guvernul Republicii Populare Chineze sa-și ia angajamentul pentru o soluționare pașnica a…

- Razboiul președintelui rus Vladimir Putin in Ucraina a fost un „eșec strategic” pentru Rusia, a declarat vineri, la Helsinki, șeful diplomației americane Antony Blinken, citat de Hotnews.ro. „(Razboiul de agresiune al lui Putin) a fost un eșec strategic, diminuand in mod semnificativ puterea și influența…

- Un "actor cibernetic" cautionat de China s-a infiltrat in retelele de infrastructura critice din Statele Unite, au afirmat miercuri Washingtonul, aliatii sai occidentali si Microsoft, avertizand ca ar putea avea loc campanii similare in intreaga lume.

- Taiwanul domina in acest moment sectorul crucial al microcipurilor de 10 nanometri, care sunt considerate esențiale in actuala cursa a inarmarilor dar și pentru industria auto. Specialiștii spun ca acesta este unul dintre principalele motive ale disputei intre SUA și China.In cazul in care China ar…