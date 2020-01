Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si seful Pentagonului, Mark Esper, au ajuns la Casa Alba dupa atacul cu rachete iraniene impotriva unor baze militare din Irak, unde stationau trupe americane, anunta miercuri Reuters."Mai mult de zece rachete" au fost trase de Iran impotriva bazelor…

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor americane, Nancy Pelosi, intentioneaza sa supuna la vot în aceasta saptamâna o rezolutie care sa limiteze intentiile militare ale presedintelui republican, Donald Trump, contra Iranului, la câteva zile dupa raidul care a ucis un puternic…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a admis duminica faptul ca este posibil ca trupele americane stationate in Orientul Mijlociu sa fie tinta unor represalii ale Iranului pentru moartea generalului Qassem Soleimani, el asigurand insa ca SUA vor respecta dreptul international in orice actiune…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a admis duminica faptul ca este posibil ca trupele americane stationate in Orientul Mijlociu sa fie tinta unor represalii ale Iranului pentru moartea generalului Qassem Soleimani, el asigurand insa ca SUA vor respecta dreptul international in orice actiune impotriva…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, va vizita vineri Ucraina, tara aflata in centrul unui scandal care il costa pe presedintele Donald Trump un proces de destituire asteptat sa aiba loc in Congres, transmite AFP. Seful diplomatiei americane se va intalni cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski,…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a catalogat miercuri seara drept "agitatie" si "naivitate" procedura Camerei Reprezentantilor de inculpare a presedintelui Donald Trump in vederea demiterii, informeaza CNN, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Sedinta de Guvern- Declarațiile lui Florin Cițu…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a criticat, luni, decizia Camerei Reprezentantilor de continuare a audierilor in procedura care ar putea conduce la demiterea presedintelui Donald Trump in timp ce liderul de la Casa Alba efectueaza deplasari externe, informeaza agentia Associated Press,…

- Seful de stat-major al armatei americane, generalul Mark Milley, a declarat luni ca, in ceea ce il priveste, cazul subofiterului Edward Gallagher, din unitatea de elita ''Navy Seals'', condamnat pentru conduita incorecta pe campul de lupta in Irak, este acum inchis, relateaza Reuters potrivit Agerpres.…