SUA impun tarife vamale la importurile de tablă din aluminiu din 18 state. România, între țările afectate SUA impun tarife vamale la importurile de tabla din aluminiu din 18 state. Romania, intre țarile afectate Secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, a anuntat vineri ca SUA impun noi taxe vamale la importurile de tabla din aluminiu din 18 tari, in valoare de 1,96 miliarde de euro. Decizia vine după ce autorităţile au stabilit că bunurile au fost vândute sub preţul de producţie, transmite Reuters, preluată de Agerpres. Într-un interviu acordat Fox Business, Ross a explicat că decizia a venit după ce Departamentul american al Comerţului… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

